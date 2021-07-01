FSB, Hizb-ut Tahrir'in Tataristan liderini yakaladı

FSB'den yapılan açıklamaya göre FSB üyeleri, Rusya Ulusal Muhafızı ve İçişleri Bakanlığı birimleriyle Tataristan'da özel bir operasyon düzenleyerek Hizb-ut Tahrir terör örgütünün Tataristan liderini yakaladı.

FSB, gözaltına alınan militanın Rusya vatandaşları arasında cihatçı terör ideolojisini yaydığını ve Rusyalı Müslümanları örgüte üye yaptığını vurguladı.

Militanın adreslerinde yapılan aramalarda propaganda materyalleri, terör eylemleri için kullanılan iletişim araçları, elektronik bilgi taşıyıcılar ele geçirildi.

Militan hakkında dava açılarak soruşturma başlatıldı.

Hizb-ut Tahrir, 14 Şubat 2003 tarihli Rusya Yüksek Mahkemesi kararıyla terör örgütü kabul edilmiş ve ülkede faaliyet yürütmesi yasaklanmıştı.