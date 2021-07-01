Putin: AB'nin yaptırım baskısı altında bulunan Belarus'a yardım etmeyi sürdüreceğiz

Rusya ve Belarus'un Bölgeleri Forumu'nun ana oturumuna video konferans yöntemiyle bağlanarak bir konuşma yapan Putin, "Belarus iç siyasetindeki zorlu durumda, aralıksız siyasi baskının ve yaptırım baskısının, ülkedeki durumu karıştırmaya yönelik inatçı girişimlerin uygulandığı koşullarda kardeş Belarus halkına her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

AB tarafından kısa süre önce uygulamaya koyulan yaptırım kısıtlamalarıyla mücadelede Belarus'u desteklemeye devam edeceklerini belirten Putin, "Belarus'tan AB ülkelerine bazı malların tedarikine getirilen yasağın hem Belarus hem de AB iş dünyasının ve sıradan insanların çıkarlarına darbe vuracağını düşünüyoruz. Bu tür kararları alanlar bunu düşünmeliydi" ifadelerini kullandı.

Belarus'un sadece iyi bir komşu değil aynı zamanda en yakın müttefik olduğunu kaydeden Putin, "Rusya, Belarus'la çok yönlü ilişkileri istikrarlı bir şekilde geliştirme ve ortak Birlik Devletimizin inşasını sürdürme niyetinde" diye ekledi.

Geçen hafta AB Konseyi, Belarus yönetiminin Ryanair'e ait yolcu uçağını Minsk’te acil inişe zorlaması, insan hakları ihlali ve sivil toplum üzerinde baskı uygulamasını gerekçe göstererek, bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almıştı.