FSB: Moskova ve Astrahan bölgesinde planlanan eşzamanlı terör saldırıları önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova ve Astrahan bölgesinde kalabalık alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan eşzamanlı terör saldırılarının önlendiğini bildirdi.

FSB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Astrahan bölgesindeki operasyon sırasında silahla karşılık veren teröristin etkisiz hale getirildiği, Moskova’da terör saldırısı hazırlığında olan zanlının ise gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Terörist yapılanmanın liderlerinin talimatlarıyla hareket eden iki Rus vatandaşı, ateşli ve soğuk silahlarla Moskova ve Astrahan bölgesinin kalabalık yerlerinde sivillere yönelik eşzamanlı saldırı planladı” denildi.

FSB'ye bağlı özel kuvvetlerin Astrahan bölgesindeki operasyonu sırasında silahla karşılık veren teröristin etkisiz hale getirildiği ve ikinci teröristin Moskova’da gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, teröristlerin ikamet ettiği yerlerde yapılan aramalarda otomatik silahlar ve mühimmat, bir adet F-1 el bombasının yanı sıra, aşırılık yanlısı dini içerikli yayınların ele geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da aktarıldı.

FSB, Ukraynalı aşırılık yanlısı grup üyesi yedi kişiyi yakaladı

Yine FSB’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Soruşturma Komitesi’yle birlikte, aşırıcı örgüt kurmak ve örgütte yer almak başlığıyla açılan cezai dava doğrultusunda Belgorod’da Ukraynalı neo-Nazi MKU grubundan yedi kişi gözaltına alındı.

Yakalananların neo-Nazi ideoloji ve katliam propagandası, etnik gruplar arası çatışmaları kışkırtma, şiddet eylemleri ve güvenlik güçleri ile sivillere karşı silahlı saldırı hazırlık gibi suçlarda dahli olduğu belirtildi.

Yakalananların bulunduğu yerde aşırılıkçı nitelikli materyaller, kesici aletler, şiddet eylemi hazırlığında bulunduğuna dair yazışmaların bulunduğu elektronik cihaza el koyuldu, uyuşturucu bitki yetiştirilen bir laboratuvar tespit edildi.