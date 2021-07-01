Lavrov ve Kerry, telefonda iklim konusunu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanlığı İklim Değişikliği Özel Temsilcisi, eski Dışişleri Bakanı John Kerry ile iklimle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar karşılıklı temasları sürdürmek üzerinde anlaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Lavrov ve Kerry telefonla görüştü. Görüşmede BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ndeki hedeflerin uygulanmasında Rusya-ABD işbirliği ile ilgili konular konuşuldu.

Taraflar, Rusya ve ABD liderlerinin Cenevre’deki görüşmesinde ele alındığı bağlamda, iklimle ilgili karşılıklı yoğun temasların sürdürülmesi üzerinde anlaştı.