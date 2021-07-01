ABD ve İngiltere’den, ‘Rus askeri istihbaratı GRU siber saldırı girişiminde bulundu’ iddiası

ABD Ulusal Güvenlik Servisi, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı, Federal Soruşturma Bürosu ile İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin yayınladığı ortak açıklamada, Rus askeri istihbarat servisi Ana İstihbarat Dairesi’nin (GRU) tüm dünyada yüzlerce devlet kurumu ve özel kuruluşa karşı siber saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

ABD ve İngiltere güvenlik kuruluşlarının açıklamasında, “GRU 2019 yılının başından 2021 yılının başına kadar tüm dünyada yüzlerce devlet kurumu ve özel kuruluşa karşı geniş çaplı sızma girişimlerinde bulundu” ifadeleri kullanıldı.

İstihbarat servisleri, olayın arkasında 26165. askeri birliğin yer aldığını ve bu tür eylemlerin devam edebileceğini ileri sürdü.

Rusya, Batı’nın kendilerine yönelttiği siber saldırı suçlamalarını birçok kez yalanladı. Bununla birlikte Moskova’nın konuyla ilgili diyalog kurulması tekliflerine de net bir yanıt verilmiyor.