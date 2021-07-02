Rus Dışişleri: Polonya, Rusofobiden faşizmi meşrulaştırmaya doğru evriliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonyalı entelektüel çevrelerin yavaş yavaş Rusofobi ve tarihin tahrif edilmesinden faşizmin kısmi meşrulaştırılmasına doğru kaydığını, bu türden tarihi çarpıtma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Zaharova, başkent Moskova’da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polonya Ulusal Anma Enstitüsü'nün, Nazilerin SSCB'ye saldırısının 80. yıldönümü ile ilgili olarak 17 Haziran'da düzenlediği konferansta, sözde bilim insanlarının Alman-Sovyet çatışmasının 'Polonyalılar için faydalı olduğu' tezini işlediklerine dikkat çeken Zaharova, aynı tarihçilerin 'Almanların 1941 yılındaki işgalinin Polonya, Belarus ve Ukrayna halkları tarafından kurtuluş olarak görüldüğü' iddiasında bulunduklarını kaydetti.

Zaharova, “Polonya yetkililerinin son yıllarda çeşitli alanlardaki Rus karşıtı girişimleri sınır tanımıyor. Polonya Ulusal Anma Enstitüsü’nün Rusofobi ve tarihsel çarpıtmalar yoluyla, insanlık düşmanı faşizmin kısmi meşrulaştırılmasına doğru evrimini gözlemlediği halde henüz anlamayan herkesi uyarmak istiyorum: Anlık siyasi konjonktür lehine tarihin çarpıtılmasının tehlikesi tam da budur” dedi.

Polonyalı tarihçilerin tarihe saygı gibi kavramlardan uzak olduğuna vurgu yapan Zaharova, “Varşova ve onun tarihçi olarak adlandırılamayacak tarihi tahrif edici sözde bilim insanları, tarihsel hafıza, keder ve tarihe saygı gibi kavramları bilmediklerini uzun zaman önce bize gösterdiler” dedi.

Polonya’nın, 'Nazilerin ideolojik suç ortaklığına yakın' bir konumdan tarihi çarpıtma girişimlerinin Rusya tarafından görmezden gelinmeyeceğini belirten Zaharova, “Polonyalılara Hitler rejiminin onlara, Ruslara, Belaruslulara, Ukraynalılara, Yahudilere, Litvanyalılara ve diğer halklara köleleştirme ve ölüm getirdiğini hatırlatmak çok garip” ifadelerini kullandı.