Moskova ve Rusya ordusunda yeniden aşılama başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün itibarıyla Rus ordusunda koronavirüse karşı yeniden aşılamanın başladığını duyurdu.

Açıklamaya göre, 1 Ocak 2021’e kadar iki doz da vurulmuş olan tüm kategorilerdeki askerler ve aileleri aşılanacak.

Ordudaki toplu aşılama ile koronavirüse karşı sürü bağışıklığı geliştirildiği de verilen bilgiler arasında.

Sobyanin de tekrar aşı yaptırdı

Moskova yönetiminden yapılan açıklamada da kentte yeniden aşılamanın başladığı belirtildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de kendisinin tekrar aşı olduğunu ifade etti.

Yakın zamanda onaylanan protokole göre, salgınla ilgili zorlu dönemlerde altı ayda bir, durgun dönemlerde ise yılda bir aşı yaptırmak gerekiyor. Bununla birlikte hastalığı geçirmesinin üzerinden altı aydan fazla süre geçen kişilerin de yeniden aşı olması tavsiye ediliyor.