Rusya’nın bir bölgesinde daha belirli personele aşı mecburiyeti kararı alındı

Rusya’nın tüketici haklarını ve insan sağlığını koruma servisi Rospotrebnadzor, Rostov bölgesinde belirli iş gruplarındaki kişilerin koronavirüse karşı aşılanmasını zorunlu ilan ettiği bir karar aldı.

Rospotrebnadzor’un Rostov ofisi, ticaret, yeme-içme, toplu taşıma ve tamir sektörlerinde çalışan personelin koronavirüse karşı aşı olmasını zorunlu hale getiren bir karar aldı.

Bunun yanında güzellik salonu, masaj, solaryum ve sauna hizmeti sunan iş yerleri, spor salonları, yüzme havuzu tesislerinin personelinin de koronavirüse karşı aşı olması gerekecek.

Rospotrebnadzor söz konusu kararın nedenini, aşılama programının gönüllü olarak devam ettirilmesinin, sürü bağışıklığı için gerekli olan aşılanma oranına zamanında ulaşılmasına olanak vermiyor olması ile açıkladı.

Rusya’da şimdiye dek başkent Moskova da dahibelirli iş gruplarına aşı olma mecburiyeti getirdi.

Kremlin yetkilileri, ülke geneli için aşının mecburi tutulacağı bir uygulamaya karşı çıkacaklarını söylüyor. Yerel yönetimlerin, bu tip kurallar getirmesinin nedeni, aşı olanların oranının sürü bağışıklığı için gerekenin hâlâ çok altında olması.

Rusya’nın tescil edilmiş üç koronavirüs aşısı bulunuyor. Ancak aşı yokluğu olmaması ve yaygın aşılama programının ocak ayından beri sürdürülmesine karşın sürü bağışıklığı için gerektiği düşünülen aşılanma oranına henüz yaklaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geniş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

144 milyon nüfusu olan Rusya’da şimdiye dek sadece 23 milyon kişinin koronavirüs aşısı olduğu biliniyor.