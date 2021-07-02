Putin, tıbbi kontrendikasyonları bulunanların silah edinmesini yasaklayan yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tıbbi kontrendikasyonları bulunan ve bunlara yönelik test yaptırmayan kişilerin silah edinmesini, bulundurmasını, taşımasını ve kullanmasını yasaklayan tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Rusya'da mayıs ayında Tataristan'da yaşanan silahlı okul saldırısı sonrası yeniden gündeme gelen silah satışına yönelik devlet kontrolünün artırılmasını öngören tasarı yasalaştı.

Silah kanunu ile Rusya vatandaşlarının sağlığının korunması kanununda düzenlemeler yapılmasını kapsayan yeni yasaya, silah satışının yasaklanmasını engelleyecek tıbbi kontraendikasyonlarına ilişkin hükümet tarafından oluşturulacak liste eklenecek.

Yasaya göre kontraendikasyon bulunup bulunmadığına dair sağlık muayenesi yapılmadan silah alınması ve taşınması yasaklanacak, muayene sadece devlet hastanelerinde ve ikamet yerinde yapılacak ve kişinin uyuşturucu ve benzeri maddeleri kullanıp kullanmadığı belirlenecek.

Silah sahibi olup da kendisinde söz konusu tıbbi kontrendikasyonlar tespit edilen kişi, silahla ilgili her türlü ruhsatı yetkili kurumlara teslim etmek zorunda kalacak. Yapılacak müteakip testlerde kontrendikasyonların ortadan kalktığı tespit edilirse, silah geri verilebilecek.

Muayene sonuçları ortak veri tabanında toplanacak, bu veri tabanınaerişebilecek ve sunulan sağlık raporlarının doğru olmadığını kontrol edecek. Tıbbi muayene sırasında daha önce verilen silah ve lisanslara el koyulacak.

Ayrıca muayene olmayı reddeden kişilerin silah edinme hakları ellerinden alınacak.

Silahlı kuvvetlerde, silahlı birimleri bulunan kuruluşlarda veya yargı kurumlarında çalıştığı için silah edinme ve taşıma hakkına sahip olan kişiler ise, en az 5 yılda 1 kere testten geçerek kontrendikasyonlara sahip olmadıklarını gösteren belgeleri ilgili kurumlara sunacak.

Yasa, 1 Mart 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.

11 Mayıs'ta 19 yaşındaki İlnaz Galyaviev'in Kazan'daki bir okulda düzenlediği silahlı saldırı sonucu 7 öğrenci ile 2 öğretmen hayatını kaybetmişti. Bu trajedinin ardından Rusya'da silah satışıyla ilgili düzenleme yapılması için Duma'ya yasa tasarısı sunulmuştu.