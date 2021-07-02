Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov'dan NATO ve ABD'ye 'çekilme' uyarısı

Sputnik'e demeç veren Kabulov, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi konusunda "Bu süreç, ABD ve NATO'nun askeri altyapı tesislerinin Afganistan'a komşu ülkelere, özellikle de Orta Asya'ya konuşlandırılmasını beraberinde getiremez ve getirmemelidir. Bu mesaj, bizim tarafımızdan Washington'a farklı düzeylerde iletildi, umarım duyulmuştur" dedi.

'Afganistan'daki çıkmazdan koalisyon hükümeti kurularak çıkılabilir'

Kabulov, Afganistan'daki çözüm sürecinde oluşan çıkmazdan Taliban da dahil ülkedeki tüm siyasi güçlerin temsilcilerinin katılımıyla yeni bir koalisyon hükümeti kurulması halinde çıkılabileceğini kaydetti.

Koalisyon hükümeti için Afganistan'daki tarafların bizzat mutabakat sağlaması gerektiğinin altını çizen Kabulov, "Afganlar kendi aralarında anlaşamazsa uluslararası toplum gereken desteği sunar ancak kurulacak hükümet yapısının konfigürasyonu ve parametreleriyle ilgili nihai karar Afganlara ait olacak" ifadelerini kullandı.

Kabulov, sonbahara doğru militanların kampındaki 'öfkeli militanlar' sakinleştiğinde müzakere sürecinin başlatılması için yeniden elverişli bir ortamın oluşmasını beklediklerini söyledi.

Bu arada Kabulov, Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın yer aldığı 'genişletilmiş üçlü' formatındaki görüşmelerin yeni turu için çağrıda bulunma ihtimalini dışlamadıklarını, ABD de dahil Afganistan'ın çevresindeki tüm ülkeleri bir araya getiren Moskova formatında yeni bir görüşme düzenlemeyi de düşündüklerini belirterek başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere BM mekanizmalarının sürece daha sonraki aşamada, Afganistan'daki taraflar barış anlaşması imzalama aşamasına geldiğinde dahil edilmesinin daha doğru olacağını ekledi.

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