Rus Aeroflot’a bağlı şirketler, Türkiye’ye uçuşlarını artırıyor

Şirketin açıklamasına göre, Rossiya Havayolları, 1 Temmuz’da St. Petersburg ile Antalya arasındaki uçuşlarını yeniden başlattı ve günde iki kez uçuş düzenliyor.

Pobeda da Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan Antalya’ya uçuş sıklığını iki katına çıkardı. 1 Temmuz itibarıyla günlük ikinci uçuş için bilet satılmaya başlandı. Böylelikle şirket bir günde Moskova’dan üç kez uçuş gerçekleştirecek. Bu uçuşların ikisi Vnukovo Havalimanı’dan, biri de 1 Ağustos itibarıyla Şeremetyevo Havalimanı’ndan yapılacak.