Kırım lideri Aksenov: Ukraynalı yetkililer Kırım’ı geri alma umudunu yitirdi

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Sergey Aksenov, Ukrayna parlamentosunda kabul edilen yerli halklara ilişkin yasanın propaganda amaçlı olduğunu, çünkü Kiev’in Kırım sakinlerine verdiği sözleri yerine getirme koşullarının olmadığını bildiğini belirtti.

Vkontakte sosyal paylaşım sitesinden konuyla ilgili açıklama yapan Aksenov, “Tüm bunlar açıkça gösteriyor ki, Kiev aslında Kırım'ı kendi kontrolü altına alma ihtimaline inanmıyor. Bu nedenle, Kırım Tatarlarına, Karaimlere ve Kırımçaklara her şeyin vaat edilebileceğini düşünüyor, çünkü bu vaatlerin zaten yerine getirilmeyeceğini biliyor. Ancak, kabul edilen yasayı propaganda amaçlı kullanıyor” dedi.

Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, Ukrayna’nın yerli halkları yasasını 1 Temmuz’da onaylamıştı. Yasa, Kırım Tatarları, Karaimler ve Kırımçakları Ukrayna’nın yerli halkları olarak kabul ediyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra özerk bir cumhuriyet olarak Ukrayna'nın bir parçası olarak kalan Kırım, Mart 2014'te Kiev'deki iktidar değişikliğinin ardından yapılan bölgesel referandumla Rusya'ya bağlanmıştı. Referandum sonuçlarını tanımayan Ukrayna, yarımadanın geçici olarak işgal edilmiş kendi toprağı olduğunu savunuyor.