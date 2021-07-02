Zaharova: Alman medyası, yayın hayatına başlamaya hazırlanan RT Deutsch'e karşı gerçek bir enformasyon savaşı açtı

Alman basınında yer alan, yakın gelecekte Moskova'dan yayına başlayacak RT Deutsch televizyonunu engellemeye yönelik özel bir kampanya başlatıldığı yönündeki haberleri değerlendiren Zaharova, Berlin'den buna ilişkin açıklama beklediklerini kaydetti.

RT Deutsch'un Lüksemburg uydusundan AB'de yayın izni almak için Lüksemburg makamlarına başvuru yaptığını ve tüm prosedürün ilgili ülkelerin yasalarına uygun olarak gerçekleştirildiğini belirten Zaharova, Alman bürokratların daha resmi başvuru yapılmadan önce süreci akamete uğratma girişimlerine başladığını ifade etti.

Zaharova, "Alman basınındaki haberlere göre Alman hükümet temsilcileri, Almanya ve Lüksemburg'dan diplomatlar ve istihbarat temsilcileri ve Lüksemburg'un medya düzenleme kurumu yetkililerinin katıldığı gizli bir görüşme yapıldı" diye konuştu.

Bazı Alman medya kuruluşlarının RT Deutsch'a karşı eş zamanlı enformasyon savaşı açtığını vurgulayan Zaharova, "Berlin'in ifade özgürlüğü ve gazeteci haklarının korunması gibi temel demokrasi ilkelerinin izlenmesindeki bilgiçliğini dikkate aldığımızda, Berlin'den bu konuda uygun resmi açıklamalar duymayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.