Rus Vektor Merkezi: 3.4 milyon dozdan fazla EpiVakKorona aşısı üretildi

Rusya’daki Vektor Bilim Merkezi, ülkenin tescillenen ikinci koronavirüs aşısı olan EpiVakKorona’dan 3.4 milyon dozdan fazla üretildiğini, 3.1 milyon dozun dolaşıma girdiğini açıkladı.

Vektor Bilim Merkezi’nden gazetecilere yapılan açıklamada, “Vektor ve sektördeki partnerleri, 3.4 milyon dozdan fazla aşı üretti. Sivil dolaşıma 3.1 milyon dozdan fazla aşı sokuldu, 2.4 milyondan fazla doz aşının depolardan sevkiyatı yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, gelecek haftanın başında 750 bin doz aşının daha sevkiyatı gerçekleşecek. Aşıya yönelik yüksek talebi karşılamak için merkezin partnerleri üretime devam ediyor.