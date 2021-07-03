Putin, Rusya'nın yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni onayladı

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınladığı resmi sitede kamuoyuyla paylaşılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın temel stratejik planlama belgesi olan Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin onaylanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

İmzalandığı andan itibaren yürürlüğe giren strateji belgesinde "Rusya, ekonomik dayanıklılığını tüm dünyaya gösterdi ve dış yaptırım baskısına karşı koyma kabiliyetini kanıtladı. Ekonominin temel sektörlerinde ithalata olan bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ülkemizin gıda ve enerji güvenliği seviyesi yükseldi" dendi.

"Rusya'yı dizginlemeyi hedefleyen politikanın karşısında ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının, devlet ve toprak bütünlüğünün güçlendirilmesi, Rus toplumunun geleneksel manevi ve ahlaki temellerinin korunması, savunma ve güvenliğin sağlanması ile Rusya'nın içişlerine müdahalenin önlenmesi ülkemiz için hayati öneme sahiptir" diye devam eden strateji belgesinde Rusya'nın ulusal çıkarlarını yabancı devletlerin hasmane eylemleri de dahil dış ve iç tehditlerden korumak için uzun vadeli eğilimler dikkate alınarak ülkenin mevcut kazanımlarının ve rekabet avantajlarının daha etkili şekilde kullanılması gerektiği vurgulandı.

Modern dünyanın bir dönüşüm sürecinden geçtiğinin kaydedildiği belgede "Dünyada artan istikrarsızlık, radikal ve aşırılıkçı eğilimlerin artması, giderek kesinleşen devletler arası ihtilafları iç ve dış düşmanlar arayarak çözme girişimlerine, ekonominin ve geleneksel değerlerin çökmesine ve temel insan hak ve özgürlüklerinin görmezden gelinmesine yol açabilir" ifadelerine yer verildi.