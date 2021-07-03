Rusya, Ukrayna'dan şeker, makarna ve çeşitli ürünlerin ithalatını yasakladı

Rusya hükümeti, Ukrayna'dan ithal edilmesi yasaklı ürünler listesini genişleterek şeker ve makarna gibi gıda ürünlerine yasak getirdi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in imzaladığı kararnameye göre menşei ülkesi Ukrayna olan ya da Ukrayna üzerinden sevk edilen bazı ürünler, bu ülkeden ithal edilmesi yasaklanan ürünlerin listesine dahil edildi.

Genişletilen listeye şeker, makarna, tam yağlı kakao ezmesi, mısır veya tahıl taneleri şişirilerek veya kavrularak elde edilen hazır ürünler, ketçap ve diğer domates sosları, mayonez, sos hazırlama ürünleri, hazır çorbalar ve et suları, dondurma ve tatlı sular, arpa, net ağırlığı 20 ton veya daha az olan kaplarda bulunan palm yağı ve fraksiyonları, hazır veya konserve et ürünleri, mısır nişastası, hayvan yemi ürünleri eklendi.

Rusya, ilk olarak Aralık 2018'de Ukrayna'dan bazı ürünlerin ithaline kısıtlama getirmişti. 2019 yılında ürünlerin kapsamı genişletilmişti.