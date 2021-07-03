Rusya'da terör eylemleri planlayan 5 şüpheli etkisiz hale getirildi

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Kanardino-Balkariya'nın Nalçik kentinde bu sabaha karşı bir eve operasyon düzenlendi.

Şüphelilere silahlarını bırakıp teslim olma çağrısı yapılırken militanların güvenlik güçlerine ateş açması sonucu yaşanan çatışmada 5 militan etkisiz hale getirildi.

Ulusal Terörle Mücadele Kurulu, militanların Rusya'da terör eylemleri gerçekleştirmeye yönelik planlar yaptığını aktardı.

Operasyon bölgesindeki siviller arasında yaralı bulunmadığı, güvenlik güçlerinin can kaybı yaşamadığı da ifade edildi.