Rusya'da 697 can kaybıyla günlük Kovid-19 ölü sayısında yeni rekor kırıldı

Son 24 saatte 697 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Rusya'da pandeminin başından beri en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı.

Son haftalarda vaka sayısının artışta olduğu Rusya'da vaka ve ölü sayısındaki olumsuz gidişat sürüyor.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 24 bin 439 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 561 bin 360 oldu.

697 kişi hayatının kaybetmesiyle pandeminin başından beri en yüksek günlük ölü sayısı elde edilirken böylece günlük ölü sayısında 5 gün üst üste rekor kırılmış oldu. Toplam ölü sayısı 136 bin 565'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 899 artarak 5 milyon 53 bin 417'e yükseldi.