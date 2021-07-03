Rusya: Sputnik V aşısı Slovakya'da şiddetli bir dezenformasyon kampanyasıyla karşı karşıya kaldı

Slovakya'ya tedarik edilen Sputnik V aşılarının tümüyle kullanılmaması nedeniyle Rusya'nın bu aşıları geri alması sonrası RDIF'ten bir açıklama geldi.

Slovakya'daki iç siyasi mücadele ve uluslararası ilaç lobisinin baskısı nedeniyle Sputnik V'nin Slovakya'da şiddetli bir dezenformasyon kampanyasıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken RDIF, "Sputnik V'nin bu tür siyasi engellerle karşılaşmadığı komşu Macaristan'daysa bir milyon kişi bu aşıdan vuruldu. Macaristan'da Rus aşısına olan talep, bu ülkeye yapılan fiili tedarik hacmini aştı" ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonun bazı ülkelerde toplu aşılama sürecinin gidişatı üzerinde büyük bir etki oluşturduğunun altını çizen RDIF, "Rus aşısının en güvenli ve en etkili aşı olarak kabul edildiği Macaristan'daki Sputnik V'in başarısı ile Sputnik V aşısının Slovakya'daki uygulama süreci arasındaki fark, bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

Slovakya, Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı ile Kovid-19'a karşı halkı aşılamaya başladı ve AB’de (Avrupa Birliği) bu adımı atan ikinci ülke olarak kayıtlara geçmişti.

Ancak önceki gün Slovakya Sağlık Bakanı Suzana Eliashova, teslim aldıkları 200 bin doz Sputnik V aşısının 160 bininin Rusya tarafından geri alındığını açıklamıştı. Aşılarının raf ömürünün kısa süre sonra dolacağı belirtilmişti.