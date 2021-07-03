Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov’a göre Washington'ın Moskova'ya yönelik baskı politikası devam edecek

Video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk olan Rus Büyükelçi Antonov, ABD'nin başlıca tahrik edici konulardan biri olan insan hakları üzerinden Rusya’ya yönelik baskı politikasını devam ettireceğine inandığını ifade etti.

Antonov, "Benim için üzerimizdeki baskı politikasının devam edeceği ortada. Benim için insan hakları konusunun Rus-Amerikan ilişkilerinde başlıca tahrik edici unsurlardan biri olacağı ortada" diye konuştu.

ABD Kongresi’nde ‘Rusya'ya karşı sert tutum konusunda fikir birliği’ oluştuğuna dikkat çeken Antonov, Washington'a döndükten sonra Senato ve Kongre'ye toplantı talepleri gönderdiğini, ancak yanıt olarak ya ‘hayır’, ya da ‘nezaketten uzak sessizlikle’ karşılaştığını söyledi.

Rus büyükelçi, "Mevcut yönetimin liderleri defalarca bize yönelik yaptırım politikasının devam edeceğini söylemişti. Bununla birlikte Rusya’ya karşı bu hayali mahkemede hakim ve icracı olma hakkını üstlendiler. Bazı yerlerde boşluklar kalmıştı, bu boşluklarda olumlu bir şeyler bulmaya ve bu temelde ilerlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Moskova, ABD ile ilişkileri düzeltmek için çalışmaya hazır'

Moskova’nın Wahsington ile ilişkileri düzeltmeye yönelik çalışmaya hazır olduğuna dikkat çeken Antonov, şöyle devam etti: "Evet, başkanlarımızın konuştuklarını unutmanın zor olacağı bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Evet, bugün liderlerimizin birbirilerine karşı gösterdiği anlayışı pratik eylemlerle hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bize gelince, biz buna hazırız."

'Moskova ve Washington, olası bir mahkum takası üzerinde zihinsel çalışma yürütüyor'

Rus büyükelçi, Rusya ve ABD arasında olası mahkum takası konusunun henüz uygulamaya geçirilmediğini, bu konuda zihinsel çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Antonov, "Şimdi temkinli bir şekilde, bu konuda zihinsel bir çalışma yürüdüğünü söyleyebilirim. Takas konusu çok ciddi bir konu, şu anki aşamada bu sorun henüz uygulamaya geçirilmedi. Gerçekten de böyle bir düşünce dile getirilmişti, bu konunun ek, çok ciddi bir çalışma gerektirdiğini düşünüyorum" diye konuştu.