Rusya'da son 24 saatte 116 orman yangını söndürüldü

Rusya Havadan Orman Koruma Servisi (Avialesoohrana) yaptığı açıklamada, ülkede meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Rusya’da son 24 saatte 116 yangının söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, yangınların meydana geldiği alanın toplamda 3 bin 697 hektar olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bölgesel orman sevk hizmetlerinden alınan bilgilere göre, son 24 saatte Rusya'da toplam 3 bin 697 hektarlık bir alanı kapsayan 116 orman yangını söndürüldü" denildi.