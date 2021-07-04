Rusya’da günlük vaka sayısı ocaktan bu yana ilk kez 25 binin üstünde

Rusya’da son 24 saat içinde 25 bin 142 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylelikle ülkedeki günlük vaka sayısı 2 Ocak’tan bu yana ilk kez 25 binin üstüne çıkmış oldu. Pandemi boyunca Rusya’da 5 milyon 610 bin 941 kişi koronavirüse yakalandı.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, 2 Ocak’tan bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 25 binin üstüne çıktı. Gün içinde 25 bin 142 yeni vaka kaydedildi.

Rusya’da son bir gün içinde 663 hasta hayatını kaybetti. Böylelikle ülke genelinde virüs kaynaklı toplam can kaybı 137 bin 925'e çıktı. Gün içinde 15 bin 484 kişi sağlığına kavuşurken salgın boyunca 5 milyon 68 bin 901 kişi iyileşti.

Vaka ve vefat sayısının en yüksek olduğu yer, 7 bin 624 vaka ve 111 ölüm ile başkent Moskova olurken, St. Petersburg bin 784 vaka ve 104 ölüm ile ikinci sırada yer aldı.

Rusya’da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama 18 Ocak’ta başlamıştı.