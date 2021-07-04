Kremlin Sözcüsü: Rusya’nın savunma alanındaki kararlılığı rakipleri için giderek daha anlaşılır hale geliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın savunma alanındaki kararlılığının rakipleri için giderek daha anlaşılır hale geldiğini, bu nedenle yeni bir Küba Füze Krizi gibi kıyamet senaryoları hakkında konuşmaya gerek olmadığını belirtti.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Peskov, Rusya’nın savunma alanındaki kararlılığının rakipleri için giderek daha anlaşılır hale geldiğini, bu nedenle yeni bir Küba Füze Krizi gibi kıyamet senaryoları hakkında konuşmaya gerek olmadığını söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin’in provokasyonlara kararlılıkla verdiği yanıtlara dikkat çeken Peskov, “Bu bağlamda Başkan Putin’in ve Rusya tarafının kararlılığı konusunda şüphesi olmaması gerekir. Bu nedenle Küba Füze Krizi gibi felaket senaryolarını konuşmamayı öneriyorum, zira pembe gözlük takmıyor ve kimsenin ülkemizi baskılamaktan vazgeçmeyeceğinin farkında olsak da her defasında Rusya’nın kararlılığı rakiplerimiz için giderek daha anlaşılır hale geliyor” diye konuştu.

‘Defender muhribi olayı gibi provokasyonlara karşı Rusya’nın yanıtı sert olacak’

‘Kıyamet senaryolarının’ tartışılmasından yana olmadığını söyleyen Peskov, ancak İngiliz muhribi Defender ile yaşanan olay gibi durumların tekrarlanması halinde Rusya'nın tepkisinin sert olacağını vurguladı.

Peskov, “En önemlisi ise, Başkanın (Putin) dediği gibi, (Amerikan) keşif uçağının aldığı bilgi, almaya niyetli oldukları değil, Rus tarafının vermeyi uygun gördüğü bilgiydi” ifadelerini kullandı.

‘ABD’den sadece ‘gerekli gördüğümüz konularda Ruslarla konuşacağız’ söylemleri duyuyoruz’

“Duyduklarımız en fazla, ‘Ruslarla gerekli gördüğümüz konularda konuşacağız’ ve en önemlisi de ‘bir şeyler olursa onları cezalandıracağız’ şeklinde eskisi gibi söylemler” diyen Peskov, ekledi:

“Çünkü Amerika’da Rusya ile iyi ilişkilerden bahsetmek kesinlikle imkansız.”

‘Türkiye, NATO ile ortaklık ilişkilerinin kurulabileceğinin bir örneğidir’

Rusya-Türkiye ilişkilerine de değinen Peskov, “Türkiye bir NATO ülkesidir, fakat aynı zamanda Türkiye ile ilişkilerimiz, Türkiye şahsında NATO üyeleriyle bile ortaklık ilişkileri kurmanın mümkün ve gerekli olduğunun bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

Bu durumun NATO’daki tartışılmaz disipline rağmen İttifaka üye olan ülkelerin dahi bölgesel güvenliğin sağlanması bağlamında egemenliklerini koruyup ilkesel tutum izleyebileceklerinin bir kanıtı olduğunu kaydeden Peskov, “Dolayısıyla bu bağlamda Türkiye ile ilişkilerimiz çok önemli ve söz konusu ilişkiler daha ziyade bölgemiz için istikrar kazandırıcı nitelikte” diye konuştu.