Rusya Başbakanı Mişustin: Ekonomimiz Avrupalı meslektaşlarımıza açık kalmaya devam ediyor

Rusya Başbakanı Mişustin, koronavirüs salgınının oluşmasına neden olduğu yeni koşullarda Rus sanayisinin diğer ülkelerle işbirliği içinde geliştirilmesinin önemli olduğunu, Rus ekonomisinin Avrupalı meslektaşlara açık kalmaya devam ettiğini belirtti.

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde iş dünyasının Rus ve yabancı temsilcileriyle bir araya gelen Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüs salgınının oluşmasına neden olduğu yeni koşullarda Rus endüstrisinin diğer ülkelerle işbirliği içinde geliştirilmesinin önemli olduğunu, Rus ekonomisinin Avrupalı meslektaşlara açık kalmaya devam ettiğini söyledi.

Mişustin, “Yeni koşullarda Rus sanayisini ortaklarımız olan yabancı ülkelerle yakın işbirliği içinde geliştirmek özellikle önemli. Elbette ki karşılıklı yarar sağlayacak biçimde bir işbirliği. Ekonomimiz Avrupalı meslektaşlarına açık olmaya devam ediyor ve biz, yatırım ve teknoloji ortaklığı için mekanizmalar geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Mişustin, birçoğunun geliştirildiği mekanizmaların dünya pazarında geleceği olacağına inanılan teknolojilerin benimsenmesini öngördüklerini vurguladı.

‘Düşük karbonlu gelişme kararı, ekonomiyi bütünüyle yeniden yapılandırmak için teşviktir’

Bugün 60’tan fazla ülkenin düşük karbonlu gelişme kararı aldıklarına dikkat çeken Mişustin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emisyonları azaltmak, ekonominin tümüyle yeniden yapılandırılması, sanayi, enerji ve ulaşımda yeni teknolojilerin geliştirilmesi için güçlü bir teşviktir. Bu, tüm ekonominin uçtan uca dönüşümünü gerektirecek.”

‘Kovid makroekonomik istikrara yönelik riskler yarattı, ancak sayısallaşmayı hızlandırdı’

“Koronavirüsün yayılması küresel makroekonomik istikrar için riskler yarattı, imalat sektörünü ve dünya ticaretini dengesizleştirdi. Fakat aynı zamanda sayısallaşma süreçlerini de hızlandırdı” diyen Mişustin, şöyle devam etti:

“Teknolojik düzendeki değişiklik şimdi tam anlamıyla gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Ekonominin birçok sektörü, perakende ticaret, hizmet ve bankacılık sektörleri yeni fırsatlardan yararlanmayı başardı. Ve yeni teknolojilere hızla hakim olan şirketler, pazarda oldukça ciddi bir rekabet avantajı elde etti.”

Rus başbakan, bugün çoğu ekonominin teknolojik yenilenme sürecinden geçtiğini sözlerine ekledi.