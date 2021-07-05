Rusya'da yabancı öğrencilerin aşılanmasında kullanılacak aşıların ilk partisi hazır

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’da yabancı öğrencilerin aşılanmasında kullanılacak aşıların ilk partisinin hazır olduğunu ifade etti.

Ural Devlet Tıp Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Muraşko, “Yabancıların, hem öğrenci hem vatandaşların aşılanmasında kullanılacak aşıların ilk partisi hazırlandı” ifadelerini kullandı.

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rosssotrutniçestvo) Başkan Yardımcısı Pavel Şevtov daha önce Rusya’daki üniversitelerin koronavirüse karşı herhangi bir aşıyı yaptırmış olan yabancı öğrencileri kabul etmeye hazır olduğunu söylemişti.