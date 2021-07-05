FSB, Rusya’da IŞİD’in planladığı bir dizi saldırıyı önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) haziran sonu ve bu ayın başında IŞİD üyelerinin ülkenin birçok bölgesinde gerçekleştirmeyi planladığı bir dizi terör saldırısını önledi.

FSB’den gazetecilere yapılan açıklamaya göre, yapılan özel operasyonla altı IŞİD üyesi öldürüldü, iki terörist de gözaltına alındı.

Başkent Moskova’da haziran sonunda Astrahan bölgesinde yaşayan suç ortağıyla, ateşli silah ve kesici aletlerle eş zamanlı saldırı hazırlığı yapan bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı. Astrahan’daki terörist de polise silahlı mukavemet göstermesinin ardından vurularak öldürüldü.

FSB ve İçişleri Bakanlığı’ndan güvenlik güçleri 1 Temmuz’da da Moskova’da kamuya açık bir alanda el yapımı patlayıcı düzeneği infilak ettirmeyi planlayan bir Rusya vatandaşını yakaladı.

Kabardino-Balkariya’nın Nalçik ve Baksan bölgelerinde de 3 Temmuz’da da müftülüğe bağlı binalarda ateşli silah ve el yapımı patlayıcılarla saldırı planlayan örgüte bağlı beş terörist engellendi. Gözaltı sırasında güvenlik güçlerine karşı koyan teröristler öldürüldü.