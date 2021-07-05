Kremlin: Afganistan hükümetiyle, ülkeye Rusya askerinin gönderilmesini görüşmüyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Afganistan hükümeti ile bu ülkeye Rusya askerlerinin konuşlandırılması konusunu görüşmediklerini belirtti. Ayrıca, Tacikistan’ın Afganistan ile paylaştığı sınıra Rusya’nın askeri güçlerinin gönderilmesine dair şimdilik bir karar alınmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan’a asker göndermeyi planlayıp planlamadıkları sorusuna, “Hayır. Bu hususta herhangi bir görüşme yürütülmüyor” cevabını verdi.

‘Durum kötüleşiyor, endişeliyiz’

Peskov bunun yanında, ABD güçlerinin çekilmesi ardından Afganistan’da oluşan durumun endişe verici olduğunu, zira durumun kötüleşmekte olduğunu izlediklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Tacikistan’ın Afganistan ile paylaştığı sınıra asker göndermeyi planlayıp planlamadıkları sorusu karşısındaysa, “Ek olarak asker gönderilmesi konusunda bir şey söyleyemem” dedi.

‘Askerlerimiz gidişata göre karar alacak’

Peskov, Tacikistan’ın Afganistan sınırındaki duruma ilişkin, “Durumun nasıl geliştiğine bağlı olarak -ki durumun pek iyi bir yöne gittiği söylenemez- askerlerimiz ve sınır güçlerimiz tarafından birtakım kararlar alınacaktır” diye ekledi.

Kremlin Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genel olarak, Amerikalılar ile müttefiklerinin Afganistan’dan çekilmesi sonrası bu ülkede yaşanacak gelişmelerin bizi çok endişelendiren bir konu olduğunu defalarca belirttik. Durumun maalesef kötüleştiğini görmekteyiz.”

Afganistan güçleri Tacikistan sınırına çekildi

Daha önce Tacikistan’ın ulusal sınır güçleri, Taliban militanlarının şiddetli saldırısı sonucu, dün gece bini aşkın Afgan askerinin Tacikistan sınırına çekildiğini belirtmişti. Ayrıca Taliban’ın Tacikistan sınırındaki birkaç Afgan kasabasının denetimini ele geçirdiği de söylenmişti.

ABD ve NATO güçleri Afganistan’dan nisan ayında çekilmeye başladı. Söz konusu çekilme sürecinin 11 Eylül’e kadar tamamlanması planlanıyor.