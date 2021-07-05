Rusya, Deniz Esintisi 2021 tatbikatının sürdüğü Karadeniz'deki savaş gemilerinin sayısını artırdı

Rusya ordusu, NATO ülkelerinin Deniz Esintisi 2021 tatbikatının sürdüğü Karadeniz'e 'Moskva' füze kruvazörü ile kruz füzeleri yüklü 'Kalibr' ve 'Admiral Essen' fırkateynlerini gönderdi.

Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de tatbikata katılan gemiler, Sivastopol'deki daimi üslerine gidiyor.

Gemiler, Sivastopol'a vardıktan sonra malzeme stoklarını yenileyecek, planlı bir teknik muayeneye tabi tutulacak ve Karadeniz Filosu'nun askeri eğitim planına göre görevlerini yerine getirmeye devam edecek.

'Admiral Essen' isimli savaş gemisinin bu sabah Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği belirtilmişti.

28 Haziran'da ABD ve NATO'lu müttefiklerin, Rusya'nın itirazlarına rağmen Ukrayna kıyılarında yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla Deniz Esintisi 2021 (Sea Breeze 2021) tatbikatına başlamıştı.

Cumartesi günü Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Güney Askeri Bölgesi'ne ait savaş uçaklarının NATO'nun Deniz Esintisi 2021 tatbikatının devam ettiği Karadeniz'de eğitim uçuşları gerçekleştirdiği belirtilmişti.

1997 yılından beri 21. kez düzenlenen tatbikata 6 kıtadan 32 ülke, 5 bin asker, 32 gemi, 40 uçak, 18 özel operasyon ve dalış timiyle tatbikata katılıyor. Tatbikat, 11 Temmuz'da sona erecek.