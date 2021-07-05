Güney Kıbrıs: Aşı kartı olan Rusların ülkeye girişte test yaptırması gerekmiyor

Sputnik'e demeç veren Perdios, "Herhangi bir kişi, Rusya'dan Kıbrıs'a giriş yapmak için iki koronavirüs testi yaptırmış olmalı, zira Rusya hâlâ daha 'kırmızı kategorideki ülkeler' arasında yer alıyor. Yani bir PCR testi Kıbrıs'a gelmeden 72 saat önce, ikincisi ise ülkemize gelindiğinde yapılmalı" dedi.

Perdios, kişinin aşı kartı ibraz etmesiyle halindeyse PCR testine gerek olmayacağını söyledi.

Şu anda Rusya'dan Kıbrıs'a tarifeli seferler düzenlenmiyor, ancak Kıbrıs Rusları kabul ediyor. Düzenleyici kurumların kararları nedeniyle seferler azaltışmış ve tur paketleri pahalanmış durumda.