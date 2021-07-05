Rusya lideri Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde liderlerin koronavirüsle mücadeleyi ve İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarını revize etme girişimlerine karşı önlemleri ele aldığı bildirildi.

Kremlin basın dairesinin yayınladığı açıklamaya göre İsrail tarafının girişimiyle bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail’in yeni Başbakanı Naftali Bennett arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, “Siyasi, ticari-ekonomik ve insani alanlarda ikili işbirliğinin güncel konuları ele alındı. Özellikle de İkinci Dünya Savaşı olayları hakkındaki tarihsel gerçeğin korunması, savaş sonuçlarını revize etme, Nazizmi yüceltme, Holokost'u ve Kızıl Ordu'nun Zafere kesin katkısını inkar etme girişimlerine karşı önlemler üzerinde duruldu” ifadelerine yer verildi.

“Rusya ve İsrail'de koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı verilen mücadeleye ilişkin önlemler tartışıldı” denilen açıklamada, tarafların ayrıca ‘bölgesel gündemdeki bazı konulara da değindiği’ kaydedildi.

Açıklamada, “Vladimir Putin, Naftali Bennett'e başbakanlık görevinde başarılar diledi. Rusya ve İsrail arasındaki geleneksel dostane ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı eğilim ifade edildi, ileride temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı” denildi.

İsrail basını: İsrail’in yeni Başbakanı Bennett ve Putin, askeri ve diplomatik meseleleri görüştü

The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde ise İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in göreve başladıktan sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü ifade edildi.

Gazetenin Twitter üzerinden paylaştığı haberde, “Başbakan Naftali Bennett ve Vladimir Putin, Bennett'in göreve başlamasından sonra bugün ilk kez görüştü ve yakında yüz yüze görüşme konusunda anlaştı” ifadeleri yer aldı.

Diğer yandan Bloomberg ajansı, Bennett ve Putin’in görüşme sırasında ‘askeri ve diplomatik konuları tartıştığını’ bildirdi.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina Partileri'nin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Benyamin Netanyahu dönemi bitmiş, Naftali Bennett’in 2 yıllığına başına geçtiği yeni hükümet göreve başlamıştı.