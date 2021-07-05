Putin'den Tacikistan Devlet Başkanı'na: Afganistan sınırında desteğe hazırız

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Tacik mevkidaşı İmamali Rahman ile yaptığı görüşmede Afganistan sınırındaki durum ile ilgili Tacikistan’a gerekli desteği vermeye hazır olduğunu teyit ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile yaptığı görüşmede Afganistan’daki gerilim bağlamında hem ikili olarak hem de Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde Tacikistan’a gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Sınır bölgesi de dahil olmak üzere Afganistan topraklarındaki silahlı çatışmanın tırmanışa geçmesinin neden olduğu Tacik-Afgan sınırındaki karmaşık durum ayrıntılı olarak ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Vladimir Putin, Tacikistan'a hem ikili hem de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü çerçevesinde gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi” denilirken, liderlerin ayrıca ikili stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerini ileride güçlendirme eğilimini ifade ettikleri, temasların çeşitli düzeylerde devam etmesini kararlaştırdıkları vurgulandı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib, daha önce Sputnik’e verdiği demeçte Taliban'ın bir dizi bölgeyi ele geçirdiği ve ilerlemeye devam ettiği ülkenin kuzeyindeki durumun çok ciddi olduğunu, ancak durumun Kabil'in kontrolden çıkmayacağını umduğunu söylemişti.

Mohib, Afgan hükümet güçlerinin Taliban tarafından ele geçirilen kuzey bölgelerde karşı saldırılar planladığını da sözlerine eklemişti.

Tacikistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi’nden bir yetkili ise, Sputnik’e demecinde Taliban’ın şu an itibarıyla sınırın yüzde 70’inden fazlasını kontrol ettiklerini ifade etmişti.