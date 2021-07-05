Rusya’da son 24 saatte yeni koronavirüs vaka sayısı 24 bin 353 olarak kayıtlara geçti

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 353 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 5 milyon 635 bin 294’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 24 bin 353 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 25 bin 142 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 3.14 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 5 milyon 635 bin 294’e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (6 bin 557), Moskova bölgesinde (2 bin 651), St. Petersburg’da (bin 828), Nijniy Novgorod bölgesinde (448) ve Voronej bölgesinde (362) saptandığı bilgisine yer verildi.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 654 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 138 bin 579’a yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 14 bin 540 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 83 bin 441’e ulaştığını vurguladı.

Rusya’da son dönemde yeniden sert tırmanışa geçen salgın devam ederken 20 bölgede bazı vatandaş kategorileri için aşılanma zorunluluğu getirildi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, evvelki gün koronavirüs insidans oranının Rusya’nın 10 bölgesinde arttığını, bölgelerin neredeyse yarısında alınan Kovid karşıtı önlemlerin hastalığı frenlediğini açıklamıştı.

Gençlere yönelik Sputnik V aşısının testlerine başlandı

Diğer yandan Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, başkentte iki hastanede 12-17 yaş grubundaki gençlere yönelik Sputnik V aşısının testlerine başlandığını duyurdu.

Basın mensuplarına konuya ilişkin bilgi veren Rakova, şu anda ilk gönüllülerin aşı uygulaması öncesinde sağlık taramasından geçtiğini belirtti.

Rakova, “Gamaleya Merkezi ile birlikte 12-17 yaş grubundaki gençlere yönelik Sputnik V aşısının klinik testlerine başladık. Şu anda araştırmanın birinci ve ikinci fazı Morozov Çocuk Hastanesi ve Başlyaeva Çocuk Hastanesi olmak üzere önde gelen çocuk hastanelerinde devam ediyor. Bunun için planladığımız 100 kişilik katılımcı grubunu tamamlamış bulunuyoruz. Bugün zorunlu olaral PCR testinden geçen ilk gönüllülerin tıbbi taraması başladı” açıklamasında bulundu.

Rakova ayrıca gençler için de Sputnik V aşısının kullanıldığını, fakat dozajın düşük olduğu bilgisini paylaştı.

Rus yetkili, “Aşılama için, birinci ve ikinci bileşenlerin uygulanmasından sonra ergenler üç gün boyunca hastanede tecrit edilmiş odada kalacak, burada aşılamadan önce tekrar muayene edilecekler ve sağlık durumları takip edilecek. Ardından analiz için hastaneye birkaç kez daha gitmeleri gerekecek. Gençler özel bir mobil uygulamada kendi kendine gözlem günlüğü tutacak ve doktorlar sağlık durumlarını telefon üzerinden takip edecek” ifadelerini kullandı.