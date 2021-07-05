Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Belarus’a yaptırımların Batı için sonuçlarını anlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, siyasi çılgınlık içinde olan başta Litvanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin, Belarus’a uygulanan yaptırımlardan etkilenen şirketlerinin artık hesabını tutmadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Avrupa, özellikle de Litvanya, ‘rejimlere’ karşı mücadele oyununu abartmışlar ve siyasi çılgınlık içinde ‘kendi insanlarına açılan ateşin’ kurbanlarının artık sayısını tutmuyorlar bile" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Belarus’un bazı ekonomik sektörlerine karşı yaptırım getirdiğini anımsatan Zaharova, "Bu yaptırımlar Avrupalılar, özellikle de Litvanyalılar için nasıl sonuçlandı? (Litvanya’nın) Klaipeda Limanı Müdürü Latakas’ın değerlendirmelerine göre, limanın yaptığı cironun yüzde 30’dan fazlası Belarus’a tekabül ediyor. Büyük kısmı potasyumlu gübreler. Ama şimdi bu potasyumlu gübreler ile ticari ve lojistik işlemler yasaklandı. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan kayıplar kritik olacak. Litvanyalı uzmanların hepsi, Belarus potasyumunu ikame etmenin neredeyse imkansız olacağını beyan ediyor. Siyasi gözlemci Aleksey İlyaşeviç açıkça söylüyor: Litvanya yönetimi Klaipeda limanı için ‘ölüm fermanı’ için lobi çalışmaları yaptı" dedi.

Yaptırımlardan, yük trafiğinin dörtte biri Belarus’a tekabül eden Litvanya Demiryolları’nın da etkileneceğini kaydeden Zaharova, "Ardından, domino taşları gibi, yan ve alt işletmeler dökülecek. Tüm bunları uzmanlar söylüyor" diye ekledi.