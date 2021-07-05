Soçi’de sel tehdidi: Halka tahliyeye hazır olma çağrısı yapıldı

Krasnodar Bölgesi Acil Müdahale Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Soçi’nin Adler ve Hostin ilçelerindeki yoğun yağışlar nedeniyle, Horota ve Matsesta nehirlerinin seviyesinde kritik yükselme kaydedilmiştir. Olası sel baskınları ve nehirlerin kıyılardan taşma olasılığı ile ilgili olarak hakı bilgilendirme amacıyla siren ve bilgilendirme tesisatları çalıştırılmıştır. Vatandaşlardan sakin olmaları, belgelerini ve ilk ihtiyaç şeyleri hazırlamaları isteniyor" ifadelerine yer verildi.

Soçi’nin Hosta ilçesinde bir hastanenin sular altında kaldığı aktarılıyor.

Dün Soçi’yi etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve sağanak yağmurlar yüzünden 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.