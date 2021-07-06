Lavrov: Rusya ile güç pozisyonundan diyalog kurma girişimleri başarısızlığa mahkum

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile güç pozisyonundan diyalog kurma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu ve dostane olmayan eylemlere sert ve kararlılıkla yanıt vereceklerini söyledi.

Endonezyalı Rakyat Merdeka gazetesine konuşan Lavrov, şunları söyledi:

“Rus lider (Cenevre’deki zirvede) net ve herkese açık biçimde tüm alanlarda sonuç elde etmenin ancak eşitlik ilkesine dayalı olarak, karşılıklı çıkar dengesinin sağlanmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Görüşme sırasında da buna karşı çıkılmadı. Ancak görüşmenin bitmesinden neredeyse hemen sonra Cenevre’deki zirvedekiler de dahil olmak üzere ABD’li yetkililer, bir intikam duygusuyla eski ‘öğretilere’ sarıldılar. ‘Moskova’ya söyledik, net biçimde uyardık, taleplerimizi bildirdik’ gibi söylemlere… Tüm bu ‘uyarılara’ tehditler de eşlik etmeye başladı: ‘Rusya ‘birkaç ay içinde’ Cenevre’de belirtilen ‘oyun kurallarını’ kabul etmezse, yeni bir baskı ile karşı karşıya kalacak’ dediler.”

Lavrov, Rusya ile güç pozisyonu üzerinden diyalog kurma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu, dostane olmayan tüm eylemlere sert ve kararlılıkla yanıt vereceklerini ifade etti. Lavrov’a göre, Washington söylediği gibi istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler istiyorsa, dürüstçe etkileşim kurmalı.