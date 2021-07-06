Rusya'da irtibatın koptuğu yolcu uçağının enkazı bulundu

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, Kamçatka’daki bir uçuşu sırasında iletişimin koptuğu An-26 tipi yolcu uçağının enkazının yerinin belirlendiğini açıkladı. Uçaktaki 28 kişiden hayatta kalanın olmadığı belirtildi.

Rosaviatsiya yetkilileri, içinde 28 kişinin bulunduğu yolcu uçağının, Palana kentindeki havaalanının iniş pistine 4-5 kilometre mesafede, deniz kıyısı yakınlarında bulunduğunu belirtti.

RİA Novosti haber ajansı, yerel acil durum servislerine atıfla, ön belirlemelere göre uçaktaki yolcu ve mürettebattan hayatta kalanın olmadığını aktardı.

Yolcu uçağının ait olduğu Kamçatskiy Hava Şirketi’nin Direktör Yardımcısı, Sputnik haber ajansına açıklamasında, uçağın düşme sebebinin, yan cephesine doğru esen sert rüzgar olabileceğini belirtti.

Direktör Yardımcısı ayrıca, uçağın muhtemelen kıyıdaki kayalara çarptığını ve enkazın bir kısmının denize düşmüş olabileceğini kaydetti.

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda yer alan Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinden havalanan yolcu uçağı ile iletişimin, Palana kentine inişe geçmesinden 10 dakika önce koptuğu belirtiliyor.

Yetkililer, Kamçatskoye Hava Şirketi’ne ait olan uçakla irtibatın koptuğu sırada, inişin yapılacağı havaalanı çevresinde hava koşullarının kötü olduğunu söylüyor. Ancak, içinde 22 yolcu ve 8 mürettebat üyesinin bulunduğu uçağın düşüş nedeni kesinleşmiş değil.

Uçağı arama çalışmaları hem deniz hem de karada sürdürüldü.

Bunun yanında, Rusya Soruşturma Komitesi yetkilileri, yolcu uçağının düşüş sebebine ilişkin; hava koşulları, teknik sorun ve pilotaj hatası olmak üzere üç ihtimal üstünde durduklarını kaydetti. Daha önce soruşturmacıların, uçağın düşüş nedenini belirlemek için enkazın bulunduğu noktaya gittikleri belirtilmişti.