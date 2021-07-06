Rusya ordusu, nükleer kapasiteli Tu-160 ve Tu-95MS bombardıman uçaklarının yer aldığı bir tatbikata başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli ve nükleer kapasiteli Tu-160 ve Tu-95MS bombardıman uçaklarının katıldığı bir tatbikatın başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarıyla bir tatbikat gerçekleştiriyor.

Tatbikata Tu-160 ve Tu-95MS bombardıman uçakları, Il-78 yakıt ikmal uçakları da dahil yaklaşık 20 uçağın katıldığını belirten bakanlık, Saratov, Amur, İrkutsk ve Ryazan bölgelerindeki uzun menzilli uçak birliklerinin bir kısmının havalandığını kaydetti.

Bakanlık, uzun menzilli savaş uçaklarının mürettebatının operasyonel hava üslerine havacılık teçhizatının taşınması, havada yakıt ikmali yapılması ve hava imha araçlarının poligonlardaki kara hedeflerine yönelik olarak kullanılması konusunda çalışmalar yapacağını belirtti.

Daha önce Savunma Bakanlığı, uzun menzilli hava araçlarının Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun uluslararası karasularının üzerinde düzenli olarak uçtuğunu duyurmuştu.

Kasım 2017'de Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya'nın stratejik hava araçlarının uçuşlarının yoğunluğunu SSCB dönemindeki seviyeye çıkardıklarını açıklamıştı.