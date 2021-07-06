Rus Aeroflot şirketi, evcil hayvanlarıyla seyahat edenlere fazladan mil verecek

Rus havayolu şirketi Aeroflot, 1 Temmuz itibarıyla evcil hayvanlarıyla seyahat eden yolculara fazladan mil vermeye başladı. Hayvanlarıyla yolculuk yapanlara 2 bine kadar ek mil verilecek.

Aeroflot, hayvanlarıyla seyahat eden kişilere fazladan 2 bine kadar mil verecek.

Miller tüm güzergahlarda, kılavuz köpekler (bütün seferlerde), yardımcı köpekler ve duygusal destek köpekleri (ABD seferleri için) hariç tüm evcil hayvanlar için verilecek. Verilecek ek millerin sayısı ise güzergah, taşıyıcı kutunun boyutu ve ağırlığı, ulaştırma yöntemine göre (kabin veya bagaj) değişecek.

Aeroflot haziran ayının ortasında uçakların kabinlerinde evcil hayvanların taşınmasına yönelik kural ve prosedürlerini değiştirmişti. Yeni kurallar uyarınca uçaklarda, taşıma kutusuyla birlikte en fazla 8 kilogram ağırlığında, yaşı altı aydan büyük iki yetişkin hayvan taşınabilecek.