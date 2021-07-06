Rusya ve Suriye heyetleri Astana görüşmeleri için Nursultan’da

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Smadiyarov, Rusya ve Suriye heyetlerinin ‘Astana formatındaki’ Suriye görüşmelerine katılmak için Kazakistan’ın başkenti Nursultan’a geldiğini belirtti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, basın mensuplarına açıklamasında, “Rusya ve Suriye heyetleri artık geldi” ifadesini kullandı.

Rusya heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan başkanlık ediyor.

Daha önce Ahmed el-Toma başkanlığındaki Suriye muhalefet heyeti ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye İle İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal başkanlığındaki Türkiye heyetinin de Nursultan’a geldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in de bu akşam Nursultan’a gelmesi bekleniyor.

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da, 7-8 Temmuz günleri ‘Astana formatındaki’ yeni Suriye görüşmeleri gerçekleşecek.