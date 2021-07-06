Putin ve Paşinyan yarın Moskova'da bir araya geliyor

Ermenistan Hükümeti’nden yapılan açıklamada, Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’ın yarın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ifade edildi.

Ermenistan Hükümeti’nin açıklamasında, “Görüşmede, Ermenistan-Rusya strateji gündemiyle ilgili konular değerlendirilecek. Paşinyan ve Putin, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü anlaşmaların yerine getirilmesi sürecini, Dağlık Karabağ’da çatışmalardan etkilenen sivil halka insani yardımın sağlanması ve bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlarının canlandırılması konularını ele alacak” ifadesine yer verildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise bu görüşmede, “Rusya-Ermenistan stratejik ortaklığı ve ittifakının gelişiminin güncel yönleri ile Avrasya alanındaki entegrasyon birlikleri kapsamında işbirliğini artırma beklentilerinin” değerlendirilmesinin planlandığı belirtildi.