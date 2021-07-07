Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu’nun dolarsız yapısını sundu

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu’nun (FNB) yapısını yeni kurallara uygun hale getirmek için yaptığı dönüştürme işlemlerinin tamamlandığını, doların fondaki payının sıfırlandığını duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, “FNB fonlarının fiili yapısını yeni düzenleyici yapıya uygun hale getirmek için gereken dönüştürme işlemleri 5 Temmuz 2021 tarihi itibariyle tamamlandı. Bu işlemler sonucu, ABD doları FNB fon yapısından çıkarıldı, sterlinin payı yüzde 5’e düşürüldü, euro’nun payı yüzde 39.7'ye, yuanın payı ise yüzde 30.4'e yükseltildi, Japon yeninin payı yüzde 4.7, nakdi olmayan altın varlıklarının payı yüzde 20.2 seviyesinde kaldı” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Söz konusu dönüştürme işlemleri, FNB’nin 1 Temmuz 2021 tarih itibariyle Rusya Merkez Bankası hesaplarındaki yabancı döviz fonları ve federal bütçenin, Fonun Rusya Federasyonu kanunlarına uygun olarak oluşturulması amacıyla 2 Temmuz 2021 tarihinde Fona yatırılan 31 milyar 600 milyon ruble değerindeki yabancı döviz fonlarıyla gerçekleştirildi” dendi.

Daha önce Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, bir ay içinde FNB’nin yapısını değiştireceklerini dile getirmişti.