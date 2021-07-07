Rusya’da kimliği belirsiz bir kişi Sberbank’ta birkaç kişiyi rehin aldı

Rusya’nın Tümen kentinde kimliği belirsiz bir kişi Sberbank şubesinde birkaç kişiyi rehin aldı.

Rusya’da acil durum servisinden bir kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamada kimliği belirsiz bir kişinin Sberbank’ta üç kişiyi rehin aldığını, rehinelerin tamamının çalışan olduğunu söyledi.

Polisin verdiği bilgilere göre ise iki rehine var. Saldırgan çantasında tehlikeli bir cisim olduğunu söyleyerek para talep etti. İstenen miktar belirtilmedi.

Banka binasından yaklaşık 50 kişi tahliye edildi.

Sberbank’tan Sputnik’e durumu hemen çözüme kavuşturmak için güvenlik güçleriyle işbirliği yaptıkları açıklaması yapıldı.

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Saldırgan yakalandı

Bankadan yapılan açıklamaya göre saldırgan gözaltına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.