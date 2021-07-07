Nature dergisi, Sputnik V aşısının etkinlik ve güvenlik düzeyiyle ilgili makale yayınladı

Dünyanın önde gelen bilim dergilerinden Nature, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının yaklaşık 70 ülkede kullanıldığını, ancak yan etkileriyle ilgili tartışmalar yüzünden şimdiye kadar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanmadığını yazdı.

Makaleye göre dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin onlarca ülkede onaylandı ancak aşının tüm dünyaya yayılması için WHO’nun onayının olması gerekiyor.

Birçok epidemiyolog da Sputnik V’yi çok hızlı bir şekilde tescil edildiği gerekçesiyle eleştirdi. Bazı çekinceler The Lancet dergisinin bu aşının koronavirüs bulaşmasına karşı yüzde 91.6, hastalığın ağır geçirilmesine karşı da yüzde 100 etkili olduğunu yazmasının ardından giderildi. Daha sonra Nisan 2021’de aşının geliştiricisi Gamaleya Merkezi iki dozun uygulanmasının ardından aşının etkinlik düzeyinin yüzde 97.6 olduğu bilgisini yayınladı.

Yurtdışından bilim insanları her ne kadar eleştirse de Güney Kore, Arjantin, Macaristan, Hindistan gibi ülkelerde onaylanan aşının etkinlik düzeyi Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yüzde 97.8 olarak değerlendirildi.

Bununla birlikte Sputnik V, AstraZeneca ve Johnson &Johnson’dan farklı olarak, bir değil iki adenovirüsten oluşuyor ve bu da korumayı artırıyor. Ayrıca Sputnik V’nin vurulduğu hiçbir ülkede kan pıhtılaşması durumuna rastlanmadı, bunu diğer aşılar için ifade etmek mümkün değil. Özellikle de Arjantin, Brezilya ve San. Marino’da aşılama sonrasında kimsenin durumunun ağırlaştığı bildirilmedi.

Rusya ve diğer ülkelerde Sputnik V’ye yönelik gerçekleştirilen diğer araştırmalar bu aşının etkinlik ve güvenlik düzeyine ilişkin daha net bir tablo sunacak.