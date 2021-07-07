FSB’den Rusya’nın üç bölgesinde Hizb-ut Tahrir’e bağlı terör hücrelerine operasyon

FSB’nin açıklamasına göre, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla Hizb-ut Tahrir örgütüne ait dört terör hücresi etkisiz hale getirildi, teröristlere liderlik eden dört kişi ve 11 örgüt üyesi yakalandı. Yakalananlar arasında Rusya vatandaşları ve Orta Asya ülkelerinden gelenler var.

Örgüt üyeleri yurt dışındaki liderlerinden aldıkları talimatlar doğrultusunda Rusya’da aşırıcı terörist ideolojiyi yayıyor, ülkedeki Müslümanları ve iş için gelen göçmenleri saflarına çekiyordu.

Yakalanan teröristlerin evlerinde propaganda amaçlı materyaller bulundu. Konuyla ilgili ceza davası başlatıldı.