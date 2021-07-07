İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'dan Karadeniz'deki hadise hakkında açıklama: Aynı rotayı kullanmaya devam edeceğiz

Avam Kamarası'nda bir konuşma yapan Raab, Kırım'ı Ukrayna toprağı olduğunu öne sürerek kullandıkları rota nedeniyle yaşanan hadiseyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Raab, HMS Defender'in en kısa ve direkt rotayı kullandığını savunarak "Bu uluslararası kabul görmüş bir rota. Uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından serbestçe geçme hakkına sahibiz. Böyle yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Raab, geminin mürettebatının eylemlerine tam destek verdiğini kaydetti.

23 Haziran'da Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. Rusya tarafından ‘provokasyon’ olarak görülen olayın hemen ardından Moskova’daki İngiliz Büyükelçi, Rus Dışişleri’ne çağrılmıştı.

İngiliz yetkililerse geminin Rusya’nın karasularından değil, Ukrayna’nın karasularından geçtiğini savunmuştu.

Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak İngiltere ve diğer Batılı güçler, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.