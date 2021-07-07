Rus Su-30 jetlerinden Karadeniz üzerinde Amerikan devriye uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden basın mensuplarına yapılan açıklamada, Su-30 avcı uçaklarının Karadeniz hava sahasında ABD Donanmasına ait Boeing P-8 Poseidon devriye uçağına refakat ettiği belirtildi.

Rusya’ya ait hava kontrol araçlarının sınıra yaklaşan bir hava hedefi tespit ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, hedefin tanımlanması ve Rusya sınırını ihlal etmesinin önlenmesi amacıyla Karadeniz Filosuna ait hava savunma nöbetçi birimlerden Su-30 avcı uçaklarının havaya kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Rus avcı uçaklarının mürettebatları, hava hedefini Boeing P-8 Poseidon uçağı olarak belirledi ve Karadeniz hava sahasında ona refakat etti” ifadelerine yer verildi.

Uçağın ABD’ye ait olduğu da hatırlatılan açıklamada, Rusya sınırının ihlaline izin verilmediği vurgulandı.

1997 yılından beri 21. kez düzenlenen Deniz Esintisi tatbikatına bu yıl 6 kıtadan 32 ülke, 4 bin asker, 40 gemi, 30 hava aracı, ve 100’ün üzerinde zırhlı araç tatbikata katılıyor. Tatbikat, 11 Temmuz'da sona erecek.