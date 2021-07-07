Rusya'nın Karadeniz Filosu, Karadeniz'e giren İspanyol devriye gemisini izliyor

23 Haziran'da İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisinin Kırım açıklarında yol açtığı olayın ardından bugün Karadeniz'e bir NATO ülkesine ait gemi daha girdi.

Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasına göre İspanya Donanması'na ait 'Rayo' adlı devriye gemisi bugün Karadeniz'e giriş yaptı.

Açıklamada "Karadeniz Filosu güçleri, NATO ülkelerinin ve partner ülkelerin Deniz Esintisi 2021 tatbikatına katılmak için 7 Temmuz'da Karadeniz havzasına giren İspanya Donanması'na ait Rayo adlı devriye gemisinin eylemlerini izlemeye başladı" dendi.

1 Temmuz'da İtalya Donanması'na ait Virginio Fasan fırkateyninin Karadeniz'e girdiği duyurulmuştu.

Rus ordusu, Kırım'da top atış tatbikatı yapıyor

Bu arada Karadeniz Filosu, Karadeniz'deki NATO Deniz Esintisi 2021 tatbikatı sürerken bir birliğin Kırım'daki poligonda top atış talimlerini kapsayan bir tatbikat yaptığını belirtti.

Tatbikata Karadeniz Filosu'nun topçu birliklerinden 800'ün üzerinde askerin katıldığını kaydeden filo, 150'den fazla askeri teçhizatın da görev yaptığının altını çizdi.

Tatbikatlarda 'Grad' çok namlulu roketatar sistemleri, 122 mm'lik 2S1 'Gvozdika' kundağı motorlu obüsler, 120 mm'lik D-30 obüsleri, 120 mm'lik 2S9 'Nona-S' kundağı motorlu topçu düzenekleri ile 'Sani' ve 'Podnos' havan topları yer alıyor.