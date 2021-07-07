Rusya: Suriye’ye insani yardımın meşru yönetim üzerinden ulaştırılma sisteminin oluşturulması gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye’ye insani yardımın ulaştırılması için kullanılan mevcut mekanizmayı anakronizm olarak gördüklerini ve Suriye’ye insani yardım malzemelerinin meşru yönetim ve Şam üzerinden ulaştırılması sisteminin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Aleksandr Lavrentyev, bugünkü basın toplantısında, Suriye’de sınır geçişleri sorununun nasıl çözüme kavuşturulacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bildiğiniz gibi bu sorun acil çözüm istiyor. Batı topluluğu, sınır ötesi çalışma mekanizmasının devam etmesinde ısrar ediyor. Rusya’nın görüşüne göre bu, Suriye hükümetinin henüz sınır geçişlerini ve komşu ülkelerle sınırın büyük kısmını kontrol etmediği 2014’te kabul edilen geçici bir tedbirdi. Halihazırda bu tedbiri anakronizm olarak görüyoruz. Bu mekanizma kendini tüketti ve uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve mekanizmanın meşru yönetim ve Şam üzerinden normal faaliyetinin kurulması gerekiyor.”

Bunun için şu anda tüm koşulların oluşturulduğunu ve son 6 ayın uygulamasının, insani yardımın etkili bir şekilde Suriye’nin kuzeydoğusu üzerinden ulaştırıldığını gösterdiğini söyleyen Rus diplomat, “İdlib’e gelince bu konu oldukça politize ediliyor. İdlib için oluşturulan konvoy bir yıldır Şam yakınlarında bekleme durumunda” ifadesini kullandı.

Lavrentyev, “Tabii ki, sınır ötesi mekanizmanın faaliyetini uzatmamak için bu mekanizmanın kapatılmasında ısrar ediyoruz” diye ekledi.