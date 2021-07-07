Kamçatka’da düşen An-26 uçağının kaptan pilotunun zor rotayı seçtiği ortaya çıktı

Kazanın nedenlerini soruşturan hükümet komisyonunun başkanlığını üstlenen Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi aktarırken An-26 yolcu uçağını kullanan kaptan pilotun zor rotayı seçtiğini, bunun nedenlerinin araştırıldığını ifade etti.

Savelyev, “Bugün bu rota üzerinden aynı şekilde çok iyi olmayan hava koşullarında uçtuk. Ancak Palana’ya farklı bir rota üzerinden iniş yaptık ve sorun yaşamadık. Kaptan pilot tarafından neden oldukça zor bir kararın verildiğini anlamak istiyoruz” dedi ve ekledi:

“Ve ‘kara kutuları’ bulduğumuz zaman bunu yanıtını da almış olmayı umuyoruz.”

Savelyev, Rus havayolu şirketi Aeroflot’un kaza kurbanlarının doğrudan akrabası olan kişileri gidiş-dönüş olarak kaza yerine ücretsiz olarak ulaştırma kararı aldığını da sözlerine ekledi.

Daha önce içinde 22 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere 28 kişinin bulunduğu, Kamçatskoye Hava Şirketi’ne ait An-26 uçağının, Palana kentindeki havaalanının iniş pistine 4-5 kilometre mesafede, deniz kıyısı yakınlarında düştüğü bildirilmişti. Kazada kurtulan olmamıştı.

Uçağın düşüş nedeni henüz kesinleşmiş değil, teknik arıza ya da pilotaj hatası değerlendirilen ihtimaller arasında.

Olayın ardından bölgede 7-9 Temmuz arası üç gün yas ilan edildi.