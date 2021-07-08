Rusya'dan Nature dergisinde yayınlanan Sputnik V aşısı hakkındaki makaleye ilişkin değerlendirme

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, İngiliz bilim dergisi Nature’ın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin etkinliği ile ilgili yayınladığı makalenin daha önce The Lancet dergisinde yayınlanan veriler kadar önemli olduğunu söyledi.

Sputnik V aşısının Telegram kanalında konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dmitriyev, Nature dergisinin Sputnik V aşısının etkinliği ile ilgili yayınladığı makalenin daha önce The Lancet dergisinde yayınlanan veriler kadar önemli olduğunu ifadettie .

Dmitriyev, "Bu kesinlikle önemli bir makale, zira Nature, Sputnik'in etkinliği ve güvenliği hakkında olumlu veriler yayınlayan çok ünlü Lancet dergisi kadar saygı görüyor" diye konuştu.

Nature'ın aşının Twitter hesabında yayınlanan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), San Marino ve diğer ülkelerdeki pozitif aşı araştırmaları ile ilgili verileri birleştirdiğine dikkat çeken Dmitriyev, "Sputnik kesinlikle son derece güvenli bir aşı, diğer bazı aşılarda nadiren gördüğümüz yan etkiler onda ortaya çıkmıyor ve hatta Nature, bunun nasıl mümkün olduğuna şaşıyor, ancak pek çok ülkeden gelen verilerin Sputnik'in son derece güvenli olduğunu doğruladığını itiraf ediyor" ifadelerini kullandı.

Nature'ın Sputnik V'nin iki enjeksiyonda iki farklı bileşenin kullanıldığı ilk aşı kokteyli olduğunu kabul etmesinin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Dmitriyev, "Gamaleya Enstitüsü daha ilk başlarda aşı kokteyli yaklaşımının çok daha etkili olacağını, daha etkin koruma sağlayacağını söylüyordu ve şimdi tam da bu yaklaşım, mutasyonlardan en güçlü korumayı ortaya koyuyor" vurgusunu yaptı.

Daha önce dünyanın önde gelen bilim dergilerinden Nature, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin etkinliğini teyit eden bir araştırma yayınlamıştı. Şubat ayında ise dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet, Sputnik V’nin yüksek etkinliğini ve güvenliğini teyit eden üçüncü faz çalışmalarının sonuçlarını yayınlamıştı.